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«Возможность поклониться»: Шойгу объяснил символическое значение сбора земли с захоронений красноармейцев для Главного храма ВС РФ

Андрей Аркадьев
15:00 18.03.2020
Землю с братских захоронений заложат в мемориальные плиты у Главного храма Вооруженных сил России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик объяснил значение акции «Горсть памяти». Ее цель - сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма.

«Ну, представьте себе, семья знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести. Но где искать могилу, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем? Поэтому мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти туда. Это такая своего рода большая братская могила. Потому что мы не знаем, кто завтра как себя поведет и где какой памятник будет снесен», - сказал Шойгу.

Акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня прошлого года. Землю с братских могил советских воинов планируется собрать не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории - в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

«Чтобы родственник участника войны мог прийти туда и знать, что это земля с братской могилы, где он захоронен. Хоть за рубежом сейчас, может быть, не чтят и не уважают нашу историю, наших предков погибших, но у меня есть возможность поклониться. Должно быть место, куда они могут прийти, пообщаться с ними», - добавил Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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