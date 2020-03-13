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«Вирусы не поступают из лабораторий»: ученый-биолог оценил вероятность создания коронавируса Соединенными Штатами

Егор Левин
10:40 13.03.2020
Ученый категорично заявил, что все возможные вирусы появляются естественным, а не лабораторным путем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Eric Herchaft, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ученый-биолог рассказал «Звезде» о том, мог ли быть распространившийся по всему миру коронавирус «антикитайской» разработкой Соединенных Штатов. Доктор биологических наук, сотрудник НИИ биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский исключил данную возможность.

«Вирусы есть в окружающей нас природе. Они поступают оттуда, а не из лабораторий. Я в этом абсолютно уверен», - подчеркнул он.

Профессор заявил, что в случае, если бы кто-то создавал биологическое оружие, оно было бы во много раз более опасным, чем нынешний коронавирус.

«Он обладает низким индексом инфекционности. Корью один человек заражает 15 человек, а этим вирусом - один одного. Он медленно распространяется и низколетальный. Гораздо более опасны вирусы кори, эбола, вирус иммунодефицита человека», - подытожил Аграновский.

Напомним, с заявлением о причастности США к появлению вируса выступил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он призвал Соединенные Штаты «опубликовать свои данные». Этими словами он прокомментировал высказывание главы американского Центра по предупреждению заболеваний, сообщившего, что в США якобы зарегистрированы случаи обнаружения коронавируса у людей, умерших от гриппа.

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