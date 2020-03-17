«Дорога памяти»: Шойгу рассказал об удивительной судьбе сына Мао Цзэдуна в годы ВОВ

Сын китайского политика Мао Цзэдуна Мао Аньин учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве, где получил первое офицерское звание. В годы Великой Отечественной он был отправлен на 2-й Белорусский фронт, освобождал от фашистов Польшу и Чехословакию и вместе со своей танковой частью дошел до Берлина, рассказал Сергей Шойгу в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«И дальше он начал воевать и дошел до Берлина в звании капитана. Имеет государственные награды. По-моему, в 1946 году он вернулся в Китай. Стал членом Китайской коммунистической партии. До этого был здесь. Он трижды писал письма Сталину о том, что очень любит Советский Союз, как и Китай, и не может сидеть спокойно, когда враг напал на страну. История, к сожалению, заканчивается в 1950 году, когда при одном из первых применений напалма Соединенными Штатами он попадает под этот удар и погибает. Ну, вот такие истории есть», - поделился министр.

Шойгу также рассказал, что проект Министерства обороны «Дорога памяти», призванный собрать информацию об участниках Великой Отечественной, будет работать и после празднования Дня Победы.

«Мы не говорим, что мы 9 мая 2020 года завершаем этот проект. Он не может завершиться в один день, потому что материалы идут, идут, идут, и из-за границы идут, из-за рубежа из дальнего, из ближнего, из бывших республик Советского Союза, из Латинской Америки, из той же Мексики, Бразилии, Эфиопии», - рассказал министр.

На сайте и в галерее «Дорога памяти» будет размещена информация не только о гражданах Советского Союза, но и о других солдатах, воевавших против фашизма в годы войны, добавил министр.

«Это касается не только имен граждан Советского Союза, это касается многих и многих, кто пришел, помогал, воевал. Это и замечательные испанские герои. К моему большому удивлению, это и граждане Вьетнама. Кстати сказать, некоторые из них приехали как раз не из Вьетнама. Они иммигрировали во Францию и из Франции вернулись и были здесь. Воевали здесь под Москвой, кстати сказать. Здесь погибли», - напомнил он.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее. Она которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Поделиться снимками и письмами из семейных архивов, и увековечить своих родных можете и вы. Нужно лишь зайти в спецраздел на сайте Минобороны - «Дорога памяти». Либо можете принести фотографии в мобильные пункты сбора, которые есть в ваших городах или обратиться в военкоматы.