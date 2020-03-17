Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Построим Храм Вместе! «Дорога памяти» ТЕГИ

«Дорога памяти»: Шойгу рассказал об удивительной судьбе сына Мао Цзэдуна в годы ВОВ

Андрей Аркадьев
15:00 17.03.2020
В годы Великой Отечественной войны Мао Аньин был отправлен на 2-й Белорусский фронт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сын китайского политика Мао Цзэдуна Мао Аньин учился в Военной академии имени М.В. Фрунзе в Москве, где получил первое офицерское звание. В годы Великой Отечественной он был отправлен на 2-й Белорусский фронт, освобождал от фашистов Польшу и Чехословакию и вместе со своей танковой частью дошел до Берлина, рассказал Сергей Шойгу в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«И дальше он начал воевать и дошел до Берлина в звании капитана. Имеет государственные награды. По-моему, в 1946 году он вернулся в Китай. Стал членом Китайской коммунистической партии. До этого был здесь. Он трижды писал письма Сталину о том, что очень любит Советский Союз, как и Китай, и не может сидеть спокойно, когда враг напал на страну. История, к сожалению, заканчивается в 1950 году, когда при одном из первых применений напалма Соединенными Штатами он попадает под этот удар и погибает. Ну, вот такие истории есть», - поделился министр.

Шойгу также рассказал, что проект Министерства обороны «Дорога памяти», призванный собрать информацию об участниках Великой Отечественной, будет работать и после празднования Дня Победы.

«Мы не говорим, что мы 9 мая 2020 года завершаем этот проект. Он не может завершиться в один день, потому что материалы идут, идут, идут, и из-за границы идут, из-за рубежа из дальнего, из ближнего, из бывших республик Советского Союза, из Латинской Америки, из той же Мексики, Бразилии, Эфиопии», - рассказал министр.

На сайте и в галерее «Дорога памяти» будет размещена информация не только о гражданах Советского Союза, но и о других солдатах, воевавших против фашизма в годы войны, добавил министр.

«Это касается не только имен граждан Советского Союза, это касается многих и многих, кто пришел, помогал, воевал. Это и замечательные испанские герои. К моему большому удивлению, это и граждане Вьетнама. Кстати сказать, некоторые из них приехали как раз не из Вьетнама. Они иммигрировали во Францию и из Франции вернулись и были здесь. Воевали здесь под Москвой, кстати сказать. Здесь погибли», - напомнил он.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память об участниках Великой Отечественной войны. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее. Она которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Поделиться снимками и письмами из семейных архивов, и увековечить своих родных можете и вы. Нужно лишь зайти в спецраздел на сайте Минобороны - «Дорога памяти». Либо можете принести фотографии в мобильные пункты сбора, которые есть в ваших городах или обратиться в военкоматы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата17.03.2020, 11:07
Маневрирование и преодоление препятствий: окружные этапы конкурсов АрМИ стартовали в Забайкалье
Дата16.03.2020, 17:10
Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Дата17.03.2020, 12:40
В Жуковском подготовили к испытаниям усовершенствованное «Летающее крыло»
Дата15.03.2020, 20:18
Кровавые миллиарды: как в Швейцарии десятилетиями прятали деньги беглых фашистов
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Построим Храм Вместе!
15:00 Эксклюзив
Видео
«Дорога памяти»: Шойгу рассказал об удивительной судьбе сына Мао Цзэдуна в годы ВОВ
15:00 Армия
Видео
Первая аэрофотосъемка Москвы и судьба знамен рейха: Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»
12:51 В стране и мире
Видео
«Поможет сохранить память на долгие века»: Рой Джонс посетил место строительства Главного храма ВС РФ
15:00 Эксклюзив
Видео
Точка отсчета: Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС РФ
15:00 Эксклюзив
Видео
«За веру и верность»: Сергей Шойгу объяснил историческую значимость возведения Главного храма ВС РФ
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:24 В стране и мире
Путину рассказали о работе и задачах информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом
14:57 Спорт
РФС приостановил все спортивные соревнования под своей эгидой
14:55 В стране и мире
Срок жизни COVID-2019: ученые предсказали два года пандемии
14:45 Эксклюзив
Видео
«Застрять в другой стране - это не то, о чем мечтали»: российский турист рассказал о ситуации во Франции
14:33 В стране и мире
Видео
Адекватность и культура гигиены: как уберечься от коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Испанский врач назвал защищающие от коронавируса продукты
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Зарплата, стабильность, коллектив: россияне назвали критерии идеальной работы
Видео
Пьяный дебошир устроил драку с полицейскими в Домодедово
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.