Точка отсчета: Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС РФ

Место строительства Главного храма Вооруженных сил РФ - парк «Патриот» в Подмосковье - выбрано не случайно. В годы Великой Отечественной войны там проходила Московская зона обороны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«Это именно тот рубеж, это именно та линия. И рядом Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял Жуков. И там были очень серьезные, очень важные, первые позитивные события, начались наши первые успехи. Я не буду перечислять и говорить о тех подвигах, которые там были совершены. Здесь ведь важно понимать, что, приходя в храм, человек должен ощущать то, что мы хотим ему передать, создав это сооружение. Я имею в виду не только храм, а самую дорогую память. Я думаю, что общими усилиями, всем миром, у нас это получится», - рассказал он.

Также министр упомянул старый гранитный верстовой столб, от которого началось движение советских войск на Запад. Его планируют установить на центральной площади рядом с храмом. Министр добавил, что ступени православного собора отлиты из трофейной техники вермахта.

«Мы взяли траки от танков немецких, в этих ступенях они присутствуют в виде сплава. Мы идем по оружию поверженного врага», - сказал глава военного ведомства.

Главный храм ВС РФ спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров, в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Шойгу пригласил принять участие в строительстве храма всех желающих.