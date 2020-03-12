Дважды в истории: кадры с церемонии зажжения олимпийского огня без зрителей

В Греции завершилась церемония зажжения олимпийского огня для игр в Токио. Торжественное мероприятие состоялось на стадионе в Древней Олимпии. Корреспондент РИА Новости Геннадий Мельник рассказал о церемонии, находясь непосредственно вблизи от самого огня.

«Чашу с огнем заберут несколько позднее. Второй раз в современной истории церемония проходила без зрителей. Впервые это было в 1984 году, когда мэрия Древней Олимпии в знак протеста против коммерциализации игр в Лос-Анджелесе не пустила зрителей, и второй раз - в этом году из-за коронавируса», - сообщил репортер.

Мельник сообщил, что среди официальных гостей на церемонии присутствовали президент Греции Прокопис Павлопулос, президент МОК Томас Бах и президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Напомним, в четверг, 12 марта, огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажгли в Древней Олимпии. Соревнования должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.