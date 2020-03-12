«За веру и верность»: Сергей Шойгу объяснил историческую значимость возведения Главного храма ВС РФ

Витражи с изображением российских и советских военных наград украсили Главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«На витражах на потолке есть отдельные награды. Вокруг главного витража написано: "За веру и верность", "За храбрость". Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм, так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало и заставляло прийти сюда еще раз», - сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, за 75 лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне, не было построено ни одного храма, посвященного этой круглой дате. Глава военного ведомства напомнил, что на Руси всегда строились храмы в ознаменование побед в войнах и в память о защитниках Родины, поэтому было принято решение возродить эту славную традицию и возвести первый в истории современной России православный собор в честь 75-летия Победы.

«Считаю абсолютно правильным, оправданным появление такого храма в ознаменование этой Великой Победы. Хорошие дела нужно делать во имя или в ознаменование чего-то. В данном случае это 75 лет Победы. И такое сооружение давно надо было сделать», - добавил министр.

Шойгу напомнил, что в советское время открывались музеи и памятники, посвященные истории Великой Отечественной войны, в частности, скульптура «Родина-мать зовет!» и памятник «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также мемориальный комплекс «Брестская крепость» в Бресте.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Шойгу пригласил принять участие в строительстве храма всех желающих.