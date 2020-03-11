«Через метр все стоят»: вернувшиеся из Италии россияне рассказали о ситуации в стране

Сотрудники телеканала «Звезда» в среду, 11 марта, встретили в столичном аэропорту российских туристов, вернувшихся из Италии. Они рассказали, что обстановка в этой стране, несмотря на коронавирус, спокойная, людей в масках на улицах практически нет. Единственный минус, по словам россиян, заключается в том, что слишком рано закрываются бары и рестораны.

«Там в шесть вечера закрываются бары, рестораны. И через метр все стоят. Но люди ходят, туристы ходят, закрыли все музеи», - рассказал вернувшийся из Италии турист Дмитрий.

Также он отметил, что туристов на улицах итальянских городов все-таки стало меньше.

«Мы прилетели туда 6 марта, было очень много туристов и итальянцев, а потом уже стало меньше», - подчеркнул мужчина.

Кроме того, он рассказал, как проходила проверка по прилете в Москву.

«Померили у всех температуру и сказали кому-то остаться даже», - рассказал Дмитрий.

Напомним, что среди европейских стран в Италии - самая серьезная ситуация с коронавирусом. Борясь с эпидемией, власти страны приняли ряд жестких мер: изолировали область Ломбардию, где находится очаг заражения, а также еще 14 провинций, ввели запрет на передвижение граждан по всей стране. Италия входит в список стран, не рекомендованных к посещению российскими туристами.

Ранее специалисты назвали Италию государством с самой большой смертностью от коронавируса. По подсчетам, там от болезни умер каждый двадцатый инфицированный.

По последней информации, число зараженных в Италии превысило 10 100 человек, скончались свыше 630. По всему миру коронавирусом заболели более 121 тысячи человек, скончались 4 373.

За прошедшие сутки в России новых инфицированных не выявлено. Всего в стране зарегистрировано 20 случаев заражения.