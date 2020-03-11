«Он сам хотел высказаться»: пранкер Лексус сообщил подробности разговора с принцем Гарри от имени Греты Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) устроили очередной розыгрыш. В этот раз они позвонили британскому принцу Гарри и поговорили с ним от лица шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Лексус в разговоре со «Звездой» рассказал, что беседа проходила в рамках их шоу, посвященного проблемам экологии.

«Грета Тунберг, мне кажется, единственная подходящая кандидатура», - объяснил пранкер.

Также он заявил, что выбор пал на нее в связи с тем, что из-за широкого общественного резонанса Грета легко добивается разговоров со всеми, с кем она захочет, - от президентов до принцев.

Что же касается самой беседы, то, как утверждает Лексус, герцог Сассекский сам был в ней заинтересован.

«Он сам, если послушать запись, все подробно рассказывал, потому что он сам хотел высказаться», - добавил пранкер.

Разговоры с принцем Гарри от лица Греты Тунберг состоялись дважды: в ночь на 1 января, а также 22 января. Стороны обсудили то, как тяжело быть членом королевской семьи, о давлении СМИ на Меган Маркл, а также о планах герцога открыть фонд по защите природы.