Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Все нормально»: дочь Валентины Талызиной рассказала о госпитализации матери

Ян Брацкий
13:06 11.03.2020
Осенью прошлого года Валентина Талызина перенесла инсульт, от которого так и не смогла полностью восстановиться.
«Все нормально»: дочь Валентины Талызиной рассказала о госпитализации матери
© Фото: Википедия

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина находится в больнице на плановом обследовании. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила дочь Валентины Илларионовны.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации актрисы. Однако ее дочь отметила, что ничего страшного не произошло, и попросила не беспокоить семью частыми звонками и расспросами.

«Все нормально, она легла на плановое обследование. Не беспокойте нас звонками, ведь вы уже далеко не первые. Извините нас, все хорошо», - попросила Ксения Хаирова.

В октябре прошлого года актриса, знаменитая своими ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и «Зигзаг удачи», перенесла инсульт и теперь постепенно восстанавливается. Любимице публики предстоит непростой и длительный курс реабилитации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.03.2020, 14:10
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
Дата11.03.2020, 08:26
Отработали по земле: пилоты Су-24М уничтожили условного противника на учениях под Волгоградом
Дата11.03.2020, 01:40
СМИ: Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:30 Армия
Россияне смогут через сайт Минобороны подать заявку на службу по контракту
14:26 В стране и мире
Министр финансов Эстонии объявил о начале экономического кризиса
14:10 В стране и мире
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправках в Конституцию
14:03 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о желании США управлять Украиной на российские деньги
13:53 Армия
Видео
Силы ТОФ привели в готовность из-за мощного циклона на Камчатке
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На память: украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Врач объяснил, чем опасно частое мытье рук
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.