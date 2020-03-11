«Все нормально»: дочь Валентины Талызиной рассказала о госпитализации матери

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина находится в больнице на плановом обследовании. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила дочь Валентины Илларионовны.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации актрисы. Однако ее дочь отметила, что ничего страшного не произошло, и попросила не беспокоить семью частыми звонками и расспросами.

«Все нормально, она легла на плановое обследование. Не беспокойте нас звонками, ведь вы уже далеко не первые. Извините нас, все хорошо», - попросила Ксения Хаирова.

В октябре прошлого года актриса, знаменитая своими ролями в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и «Зигзаг удачи», перенесла инсульт и теперь постепенно восстанавливается. Любимице публики предстоит непростой и длительный курс реабилитации.