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Шойгу: доски для иконы Главного храма ВС РФ сделали из лафета пушки времен Петра

Андрей Аркадьев
15:00 11.03.2020
Деревянная основа иконы представляет собой комбинацию фрагментов частей лафета из-под орудия XVIII века.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Центральную икону Главного храма Вооруженных сил РФ написали на доске, собранной из частей лафета из-под чугунной пушки, которую подняли со дна Невы. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью ведущей «Звезды» Ирине Лосик.

«Мы нашли орудие - чугунную пушку, которая участвовала в Полтавской битве. Сохранился деревянный лафет, который был под водой. Этот лафет распущен на доски, плахи, именно на них написана икона», - сказал глава Минобороны.

Шойгу также рассказал, что доска для иконы скреплена металлическими частями лафета и деревянными частями винтовки Мосина.

По словам министра, образ Спаса Нерукотворного возится по всем гарнизонам России, где тысячи военнослужащих имеют возможность приложиться к нему.

Шойгу также отметил, что Владимир Путин пожертвовал собственные деньги на изготовление образа.

«Эта икона сделана на средства нашего президента, Верховного главнокомандующего. Конечно, это уникальное произведение искусства. Это 100 процентов личные средства президента», - сказал Шойгу.

Ранее главный архитектор Храма Дмитрий Смирнов рассказал, что центральной иконой станет образ Спаса Нерукотворного.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение Храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Шойгу пригласил принять участие в строительстве Храма всех желающих.

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