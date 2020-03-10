«Нам нужна гарантия»: политолог объяснил смысл предложения Терешковой по президентским срокам

Инициатива, выдвинутая депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, обнулить президентские сроки после внесения поправок к Конституции не говорит о желании создать в России несменяемую власть. Об этом «Звезде» рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он отметил, что речь идет о гарантии для граждан России.

«Нам нужна гарантия, страховка на случай, если ситуация в стране пойдет не самым лучшим образом, чтоб Путин мог вернуться. И он сказал, что готов пойти на обнуление сроков как раз именно в этом контексте», - отметил политолог.

Также, по его словам, более 50% населения выступают за то, чтобы Путин оставался у власти.

«Надо понимать, что против нас идет война: экономическая, война санкций», - заявил Данилин.

Напомним, что, выступая перед депутатами в Госдуме 10 марта, Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным убирать из Конституции ограничение числа президентских сроков. При этом президент отметил, что эта инициатива возможна, если за нее проголосуют люди и одобрит Конституционный суд.