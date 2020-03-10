Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Изменения в Конституцию ТЕГИ

«Нам нужна гарантия»: политолог объяснил смысл предложения Терешковой по президентским срокам

Иван Линдеманн
22:02 10.03.2020
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что гражданам России нужна страховка на тот случай, если в стране пойдет что-то не так.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инициатива, выдвинутая депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой, обнулить президентские сроки после внесения поправок к Конституции не говорит о желании создать в России несменяемую власть. Об этом «Звезде» рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он отметил, что речь идет о гарантии для граждан России.

«Нам нужна гарантия, страховка на случай, если ситуация в стране пойдет не самым лучшим образом, чтоб Путин мог вернуться. И он сказал, что готов пойти на обнуление сроков как раз именно в этом контексте», - отметил политолог.

Также, по его словам, более 50% населения выступают за то, чтобы Путин оставался у власти.

«Надо понимать, что против нас идет война: экономическая, война санкций», - заявил Данилин.

Напомним, что, выступая перед депутатами в Госдуме 10 марта, Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным убирать из Конституции ограничение числа президентских сроков. При этом президент отметил, что эта инициатива возможна, если за нее проголосуют люди и одобрит Конституционный суд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2020, 05:49
Сотня специалистов и новое оборудование: в Алеппо восстановили крупный госпиталь
Дата10.03.2020, 05:00
«Акация» для «врага»: кадры учений с использованием САУ под Мурманском
Дата10.03.2020, 18:29
«Я не говорил такого»: Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Дата10.03.2020, 17:50
Новейшие танки Т-90М впервые покажут на Параде Победы в Москве
Дата10.03.2020, 09:50
«Это наш праздник»: Путин заявил о невозможности отнять Победу над фашизмом у России
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
22:02 Эксклюзив
Видео
«Нам нужна гарантия»: политолог объяснил смысл предложения Терешковой по президентским срокам
19:47 В стране и мире
статья
Законопроект о поправках в Конституцию одобрен: главное из выступления Путина перед депутатами
17:55 В стране и мире
Видео
Матвиенко оценила необходимость внесения поправок в Конституцию
16:58 Эксклюзив
Видео
«Народ хочет опытного капитана»: политолог объяснил причины внесения поправки об обнулении президентских сроков
16:04 В стране и мире
Видео
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:37 В стране и мире
Военная полиция РФ сопроводила турецких военнослужащих к наблюдательным пунктам в Идлибе
22:22 В стране и мире
«Хорошая идея»: Путин обсудил с Медведчуком инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата»
22:02 Эксклюзив
Видео
«Нам нужна гарантия»: политолог объяснил смысл предложения Терешковой по президентским срокам
21:44 В стране и мире
«Нас бы уничтожили»: участница «Крымской весны» рассказала о событиях 2014 года
21:38 В стране и мире
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Белый кролик»: назван новый способ кражи денег в интернете
Видео
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после выписки из клиники
Видео
Новосибирский «Терминатор»: мужчина, не испугавшийся огня из автомата, попал на видео
Актер из «Игры престолов» и «Звездных войн» скончался во Франции
Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры приводят к проблемам с памятью
Видео
Бумага раздора: нешуточная схватка женщин за последний товар в магазине попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.