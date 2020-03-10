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«Обвинительный уклон»: посол РФ в Нидерландах оценил судебный процесс по делу об MH17

Иван Линдеманн
21:19 10.03.2020
Александр Шульгин напомнил, что Москва последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В нидерландских СМИ раскручивается кампания с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, касающаяся крушения малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом. Такое мнение в комментарии «Звезде» высказал Чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

«Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности РФ к произошедшей трагедии», - отметил дипломат.

По его словам, для усиления эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты, либо, наоборот, взяты из социальных сетей и не могут быть проверены на достоверность.

«При этом замалчивается такой вопрос как не закрытие Украиной летом 2014 года своего воздушного пространства для полета судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта. Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине, оказывается, были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы», - подчеркнул Шульгин.

Посол также напомнил, что РФ не является стороной данного процесса, но выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии.

Во вторник, 10 марта, постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал проходящий в Гааге суд по крушению рейса MH17 глубоко «политизированным судилищем».

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, находившихся на борту.

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