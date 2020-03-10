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«Народ хочет опытного капитана»: политолог объяснил причины внесения поправки об обнулении президентских сроков

Иван Линдеманн
16:58 10.03.2020
По словам профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, эта инициатива особенно актуальна в текущей экономической ситуации. Граждане России знают, что президент не один раз «выводил корабль в нормальное русло».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Владимир Путин неоднократно выступал за то, что президент России может находиться в этой должности не более двух сроков подряд: он уступал кресло Медведеву и заявлял, что в 2024 году покинет пост. Однако глава государства не всегда руководствуется только своими желаниями, он также прислушивается к мнению народа. Такую позицию «Звезде» высказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Все знают его личную позицию. Однако Путин не тот человек, который действует исходя из собственных капризов или мнений. При принятии решений, во-первых, он прислушивается к специалистам, во-вторых, к народу», - отметил эксперт.

Матвейчев добавил, что, судя по различным социологическим исследованиям, граждане России хотят, чтобы Путин продолжал управлять страной в том или ином качестве.

«Либо вообще как президент до конца скольких угодно сроков, либо, чтобы он имел возможность быть рядом в качестве старшего наставника, который всегда может подстраховать», - подчеркнул политолог.

Особенно это актуально в нынешней экономической ситуации, считает Матвейчев.

«В ситуации, когда обрушиваются рынки и так далее, когда у нас такой "шторм", народ тем более хочет опытного капитана, который уже много раз доказал, что он умеет в "штормах" корабль выводить, так сказать, в нормальное русло», - резюмировал профессор НИУ ВШЭ.

С предложением обнулить президентские сроки во вторник, 10 марта, выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова.

Владимир Путин, выступая перед парламентариями, заявил, что не считает целесообразным убирать из Конституции ограничение числа президентских сроков. Глава государства выступил за сменяемость власти. Между тем он подчеркнул, что обнуление сроков возможно, если это поддержит народ и Конституционный суд.

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