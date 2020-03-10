Шойгу: на строительство Главного храма ВС РФ пожертвования внесли более 90 тысяч человек

На строительство Главного храма ВС РФ пожертвования внесли более 90 тысяч человек, финансовую помощь оказали многие компании. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы признательны таким крупным компаниям, областям и городам. Город Москва счел нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства на благоустройство вокруг храма», - сказал Шойгу.

Он также отметил, что Московская область помогла в подведении коммуникаций, а компания, которая поставила тяжелые краны, с помощью которых в том числе устанавливался многотонный купол, сделала это безвозмездно.

«Они их дали совершенно безвозмездно, и сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать, потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на таких очень важных и нужных для станы делах», - рассказал Шойгу.

Министр также рассказал, что другие компании выделили на строительство храма почти 1000 тонн алюминия и почти 900 тонн меди.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. В честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы - тоже 75 метров, высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941 - 1945 годов).

На территории храмового комплекса откроют мультимедийную галерею «Дорога памяти». Ее длина - 1 418 шагов. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

Шойгу пригласил принять участие в строительстве храма всех желающих.