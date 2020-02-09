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Президент Профсоюза летного состава отреагировал на «сокращение» российских пилотов в КНР

Ирина Егорова
12:28 09.02.2020
Авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines предполагали досрочно расторгнуть контракт с российскими пилотами, а также сократить штат иностранного летного состава, сообщали ранее СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress

Президент Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук, комментируя распространяемую в СМИ информацию о массовом сокращении летных экипажей, рассказал «Звезде», что пилотам предложили неоплачиваемый отпуск, а не увольнение.

«В неоплачиваемый отпуск пока отправляют без определения конкретных дат, как говорят, "до улучшения обстановки"», - заявил он.

По его словам, количество пилотов в китайских компаниях составляет примерно 100 человек. Также Бойчук добавил, что большинство из них готово ждать месяц, два, три, а дальше уже принимать решение.

«Внутренние перелеты у них здорово просели, и международные тоже. Если брать начало февраля - конец января, на некоторых направлениях - до 60%. Это существенно», - добавил президент Профсоюза.

Делать какие-либо преждевременные выводы считает неуместным и руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина. В разговоре с редакцией Ермилина ранее пояснила, что сокращение пилотов связано с простоем лайнеров Boeing 737 MAX или оттоком специалистов в связи с выбором наиболее привлекательных условий для себя. 

Ранее ТАСС сообщил, что китайские авиакомпании якобы начали сокращать летные экипажи, в том числе российских пилотов. В частности, в скором времени авиакомпании China Southern Airlines и Hainan Airlines в совокупности предполагали уволить свыше 100 пилотов-россиян и вообще сократить штат иностранного летного состава.

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