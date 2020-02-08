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В Казани началась церемония прощания с Айратом Хайруллиным: видео

Александра Арсентьева
11:38 08.02.2020
Церемония проходит в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной думы России Айратом Хайруллиным, погибшим накануне при крушении вертолета в Татарстане.

Церемония проходит в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Как сообщает агентство «Татар-Информ», Хайруллин будет похоронен на кладбище казанского поселка Мирный.

Напомним, депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Хайруллин, который занимал пост зампредседателя комитета по аграрным вопросам, погиб седьмого февраля при жесткой посадке вертолета Bell 407. Машина разрушилась при ударе о лед Куйбышевского водохранилища.

Пилот и помощник депутата, которые находились в момент крушения в вертолете, выжили. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Следственный комитет рассматривает три версии катастрофы - ошибка пилотирования, плохие погодные условия или неисправность техники.

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