Первое видео с места крушения вертолета в Татарстане
В МЧС рассказали, что в результате жесткой посадки воздушного судна в Татарстане один человек погиб, двое пострадали.
© Видео: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует первое видео с места жесткой посадки вертолета в Татарстане.
Частный вертолет Bell 407 с пилотом и двумя пассажирами на борту потерпел крушение в 30 километрах от Казани. В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.
По информации источника в экстренных службах, погибшим пассажиром был депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
В Росавиации предположили, что причиной крушения стали плохие метеоусловия. Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане.