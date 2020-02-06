Глава Росавиации рассказал, как изменилась подготовка пилотов после трагедии в Шереметьево

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в интервью «Звезде» рассказал о том, как изменилась подготовка пилотов после трагедии в столичном аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Тогда пассажирский самолет потерпел крушение при выполнении экстренной посадки.

Нерадько подчеркнул, что расследование обстоятельств причин этого события еще не завершено.

«Я говорю не о привязке к СК, а о так называемом служебном расследовании. Оно проводится только с одной целью - выработки мероприятий по предупреждению аналогичных авиационных происшествий, не дожидаясь завершения расследования в Федеральном агентстве воздушного транспорта совместно с "Гражданскими самолетами Сухого"», - сказал он.

По словам руководителя Росавиации, была сформирована группа по выработке дополнительных мероприятий по обеспечению надежности и безопасности полетов Sukhoi Superjet 100.

«Мероприятия включают усовершенствования программ подготовки, в частности применительно к режиму прямого управления. Это касается всех этапов полета, взлета, набора высоты, приземления. Сейчас подготовлено и проходит межведомственное согласование мероприятие по совершенствованию тренажерной подготовки. Работа серьезная продолжается. К сожалению, авиационные происшествия еще случаются, как мы наблюдали с Boeing 737 MAX, которые были связаны с отказом системы усовершенствования маневренности самолета. Здесь тоже по результатам событий, не дожидаясь окончания расследования, фирма-производитель проводит мероприятие по улучшению маневренности самолета», - подчеркнул он.

Трагедия произошла 5 мая: пассажирский самолет, летевший из Москвы в Мурманск, потерпел крушение при выполнении экстренной посадки в аэропорту Шереметьево. По словам экипажа лайнера, во время полета в воздушное судно ударила молния, в результате чего отказали электронные системы. Пилот принял решение посадить самолет.

После жесткого приземления (судно при посадке несколько раз отскочило от взлетно-посадочной полосы) стойка шасси повредила топливные баки. В хвосте возник пожар. Почти все, кто находился в хвостовой части лайнера, погибли. Всего жертвами катастрофы стал 41 человек.