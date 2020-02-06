Россиянка рассказала об условиях содержания в зоне карантина в Тюменской области

Прибывшая из Китая Анна Коняшкина рассказала «Звезде» о том, в каких условиях содержатся люди в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» в Тюменской области.

«Вот прошла первая ночь в нашем карантине. Выспались на свежем воздухе. Все хорошо. В шесть утра нас разбудили, померили температуру, пожелали доброго утра. Времени у нас много, чем заняться, еще не думали, но организаторы нам предоставили телевидение, wi-fi, пару книг и шахматы», - рассказала она.

Ранее Коняшкина поделилась впечатлениями от номера, из которого она, согласно правилам, не сможет никуда выходить в течение 14 дней. По ее словам, эвакуируемых заселили в «шикарные апартаменты, выдали все полотенца, халаты, фруктов положили».

«Выходить нам никуда нельзя из комнаты. Говорят, если мы встретимся с кем-то из этой общаги в коридоре или на балконе, то 14 дней карантина будут отсчитывать заново. Еду приносить нам будут в комнату», - сообщила девушка.

Первый самолет из Уханя приземлился пятого февраля в Тюмени, на его борту находились 80 человек. Позднее приземлилось еще одно воздушное судно, которое доставило в Россию еще 64 граждан из Китая.