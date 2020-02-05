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Светлые номера, фрукты и пакеты для одежды: в каких условиях живут вернувшиеся из Уханя

Александра Арсентьева
16:55 05.02.2020
Девушка продемонстрировала двухместный номер и показала, что эвакуированным из Китая выдали фрукты, воду и чай.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прибывшая из Китая Алена Григорова показала «Звезде», в каких условиях содержатся люди, которых доставили в Тюменскую область.

По словам Григоровой, она находится в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель». В центре селят по 2-3 человека. Она рассказала, что всем прибывшим выдали пакеты для одежды.

«Одежду нужно снять и положить в пакет, чтобы ее отдали на обработку и дезинфекцию», - сказала она.

Также девушка продемонстрировала двухместный номер и показала, что эвакуированным из Китая выдали фрукты, воду и чай.

Первое воздушное судно из Уханя приземлилось пятого февраля в Тюмени. Всего на борту находилось 80 человек. Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из Китая россиян оценивается как удовлетворительное. Позднее приземлился еще один самолет, на его борту было 64 гражданина.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в Ухани в конце 2019 года. По последним данным, заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек, жертвами заболевания стали 427 человек.

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