Операция «Коронавирус»: хронология эвакуации российских граждан из провинции Хубэй

Военно-транспортные самолеты Ил-76 взяли курс на Китай, чтобы эвакуировать российских граждан из зараженной коронавирусом провинции Хубэй, так как жить, работать и отдыхать там небезопасно.

На борту находились военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, которые осуществляли непрерывный контроль состояния перевозимых людей. В специально защитных костюмах - и экипаж самолета, который увеличен вдвое и составляет 12 человек. Для них созданы особые меры безопасности: управлять самолетом они будут в закрытой изолированной кабине, чтобы после эвакуации пилоты не уходили на карантин, заявил заместитель начальника отдела 48-го центрального НИИ МО Вячеслав Кулиш.

После четырехчасового перелета самолет сел в аэропорту города Ухань. Специалисты РХБЗ, врачи-эпидемиологи и представители Роспотребнадзора заранее подготовили салон для приема пассажиров. На каждом месте было разложено одеяло, а также предоставлены сухой паек и негазированная вода.

«Тепловизионное оборудование помогает выявить людей с признаками температуры, чтобы уже на этапе посадки в самолет, в ходе полета можно было своевременно выявлять этих лиц и проводить соответствующие эпидемиологические мероприятия», - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

После приземления самолета в аэропорту города Ухань появляются первые автобусы с российскими гражданами. Посадка осуществлялась ночью, но на уставших лицах улыбки, которые, к сожалению, не видно за масками.

Первый самолет Ил-76 принял на борт 80 человек. У каждого пассажира была измерена температура бесконтактным методом, а также они были обеспечены одноразовыми медицинскими масками.

«Лиц с высокой температурой не выявлено, сейчас буду выданы противовирусные препараты, собираем информацию с людей», - рассказал начальник 988-го центра государственного санитарного эпидемиологического надзора МО РФ Александр Соболев.

После этого самолет прибыл в Улан-Удэ на дозаправку, а до Тюмени пришлось лететь еще пять часов.

В тюменском аэропорту пассажиров встречали специалисты на грузовиках для транспортировки в лечебный центр, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Позднее из аэропорта Уханя вылетел второй самолет ВКС России с эвакуируемыми гражданами. Как рассказали в Минобороны, на борту российского военно-транспортного самолета находились 64 человека с личными вещами. Специалисты непрерывно контролировали состояние перевозимых людей. Самолет делал дозаправку на аэродроме Восточного военного округа.

Все прибывшие пассажиры, в том числе съемочная группа телеканала «Звезда», будут направлены на двухнедельный карантин в благоустроенное временное место. Санаторий полностью автономен и готов принять до двухсот человек.

Таким образом, воздушная гуманитарная операция по эвакуации российских граждан из наиболее опасных районов Китая успешно завершена.