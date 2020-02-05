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Из Уханя в Тюмень: съемочная группа «Звезды» сопровождала эвакуированных из Китая граждан

Михаил Долгих
13:38 05.02.2020
На борту самолета проводилось обследование граждан: оно показало, что признаков коронавируса у эвакуированных не обнаружено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первый самолет ВКС России с гражданами РФ вылетел из китайского аэропорта в Тюмень вечером четвертого февраля. Россиян сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, которые осуществляли непрерывный контроль состояния перевозимых людей. На борту первого самолета из Ухани находилось 80 человек с личными вещами. Помимо россиян, в Тюмень летели граждане из Украины, Армении, Казахстана и Белоруссии.

Съемочная группа «Звезды» на протяжении всего длительного перелета из Уханя в Тюмень сопровождала людей, эвакуированных из Китая. Корреспондент телеканала Михаил Долгих пообщался с эвакуированными россиянами, они рассказали, что не ожидали, что за ними прилетят российские военные, и назвали предстоящий полет «интересным приключением».

Чтобы добраться в Тюменскую область, самолет совершал дозаправку в Улан-Удэ.

«Самолет набирает высоту. Лететь четыре часа, поэтому экипаж двойной и у нас на борту, и на всех последующих, которые полетят прямо за нами. Это делается для того, чтобы у членов экипажа была возможность отдохнуть», - рассказал корреспондент «Звезды».

Долгих также рассказал, что журналистам и летчикам выдали белые костюмы второй степени защиты.

«Они более мобильные - летчикам, чтобы управлять самолетом, а журналистам и операторам, чтобы работать с техникой», - рассказал он.

После четырех часов полета самолет сел в столице Бурятии.

«Наш самолет Ил-76 с пассажирами на борту, а это 80 человек, совершил посадку на аэродроме ВВО. Пассажиры чувствуют себя хорошо и морально готовы совершить очередной перелет», - рассказал Долгих.

На борту самолета проводилось обследование граждан, оно показало, что признаков коронавируса у эвакуированных не обнаружено. Об этом рассказал сопровождающий граждан специалист Минобороны России.

«Проведена термометрия, лиц с высокой температурой не выявлено, продолжаем работать. Сейчас будут выданы противовирусные препараты. Собираем информацию с людей, чтобы заселить по прилете родственников с родственниками», - заявил он.

В тюменском аэропорту пассажиров встречали специалисты на грузовиках для транспортировки в лечебный центр.

«Весь личный состав врачебно-сестринской бригады оснащен защитными костюмами типа “Кварц-1”. В наличии имеются медицинские укладки для оказания медицинской помощи, дистанционные термометры… Главной нашей задачей является осуществление эвакуации граждан России и предотвратить занос инфекции на территорию РФ», - рассказал подполковник медицинской службы Алексей Филиппов.

Позднее из аэропорта Уханя вылетел второй самолет ВКС России с эвакуируемыми гражданами.

Как рассказали в Минобороны, на борту российского военно-транспортного самолета находилось 64 человека с личными вещами. Граждан сопровождали военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Специалисты непрерывно контролировали состояние перевозимых людей. Самолет делал дозаправку на аэродроме Восточного военного округа. После приземления в Тюменской области второго самолета с эвакуируемыми из Китая в пресс-службе Минобороны рассказали, что состояние прибывших оценивается как удовлетворительное.

«Заболевших не выявлено», - отмечается в сообщении.

«Звезда» также опубликовала кадры из лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель» в Тюмени, в котором разместятся граждане, прибывшие из Китая. К их приезду подготовили комфортабельные номера, завезли необходимые продукты питания, а также разработали все необходимые инструкции.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Ухане в конце прошлого года. На сегодня заболевание обнаружено у 20,4 тысячи человек. По последней информации, жертвами коронавируса стали 427 человек.

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