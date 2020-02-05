Мурашко и Попова встретили эвакуированных из Китая россиян: видео

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова лично встретили эвакуированных из зараженного коронавирусом Китая россиян, которые прилетели в Тюмень утром 5 февраля первым самолетом ВКС РФ. На кадрах видно, как Мурашко и Попова в масках идут по взлетно-посадочной полосе к прилетевшим.

Всего на борту находятся 80 россиян. Второй самолет МО РФ с эвакуированными пассажирами также находится в воздухе после дозаправки, на борту - 64 человека.

Согласно докладу военных медиков, состояние прибывших из КНР россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них заболевших не выявлено, отметили в Министерстве обороны РФ.

Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зарегистрированы в Ухане в декабре прошлого года. Количество зараженных смертельным коронавирусом 2019-nCoV превысило 24 тысячи. В китайской провинции Хубэй зафиксировано 490 летальных исходов от инфекции. Всего умерли 492 человека.