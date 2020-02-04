Находящийся в Ухане россиянин рассказал об обстановке в городе

В Китае вообще, и даже в эпицентре распространения вируса - городе Ухань - обстановка в целом спокойная, работают магазины, аптеки, однако не действует общественный транспорт, рассказал в эфире программы «Между тем» во время прямого включения из Уханя оказавшийся там гражданин России, ростовчанин Павел Личман.

«В том районе, где мы живем, все достаточно спокойно. Но в целом, ситуация обостренная. Если верить новостям, то, конечно, люди прибегают к крайним мерам, но то, что видим мы, все проходит спокойно, размеренно, работают магазины, аптеки. Единственное, не работает общественный транспорт, перестало ходить такси. То есть оно ходит, но очень-очень редко», - отметил россиянин.

При этом, по его словам, выехать из города невозможно, и все находящиеся там наши соотечественники выражают крайнюю признательность российскому правительству, которое оперативно организовало их экстренную эвакуацию, которая пройдет 4 февраля.

Посольство РФ в Китае поддерживает регулярную связь с гражданами РФ и до вылета готово обеспечить их всем необходимым.

Что касается самих китайцев и слухах о занижении официальным Пекином данных о количестве заболевших, то, как отметил Павел Личман, подобная информация действительно время от времени просачивается, но судя по целому ряду внешних факторов можно с большей уверенностью утверждать, что власти КНР озвучивают правдивую статистику и контролируют ситуацию.