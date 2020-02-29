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Углекислый газ вместо воздуха: эксперт объяснил причины трагедии с сухим льдом в бане в Москве

Тамара Астапенкова
01:57 29.02.2020
В одном из столичных банных комплексов погибли два человека после того, как отдыхающие кинули в бассейн сухой лед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Звезде» что могло произойти в бассейне, в который кинули сухой лед, в результате чего погибли люди.

В пятницу, 28 февраля, в столичном банном комплексе компания отмечала день рождения и высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате два человека погибли, еще нескольких госпитализировали.

«То, что обычно называют сухим льдом - это не лед. Это твердый углекислый газ, СО2. Его сгущают на специальных концентраторах и он имеет вид, похожий на лед. Его особенность в том, что он переходит в газообразную форму, минуя жидкость. То есть испаряется и сразу превращается в обычный углекислый газ», - объяснила Надежда Чернышова.

По словам врача, испарение углекислого газа не страшны, если его концентрация не велика и все происходит в помещении с хорошей вентиляцией. В бассейне - самые неблагоприятные условия: углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород и быстро теряют сознание.

«В теплую воду, раз они сидели в бассейне, кинули лед. Он в одну секунду начал испаряться. Но в отличие от водяного пара, не поднялся наверх, а наоборот, внизу, над водой, начал вытеснять кислород. Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать фактически чистый углекислый газ», - рассказала эксперт

Она добавила, что углекислый газ настолько быстро обедняет мозг кислородом, что человек теряет сознание. Если вовремя не оказать помощь, то это может быть фатально. По словам Надежды Чернышовой, спрогнозировать развитие  ситуации с пострадавшими, находящимися в больнице, тяжело. На данный момент неизвестно, получили ли люди термические ожоги в ходе инцидента. Информация о том, сколько они находились в воде и что представлял собой бассейн, отсутствует.

«Если куски сухого льда соприкасаются с кожей, то при быстром испарении это вызывает сильное охлаждение. Фактически - это обморожение, но проявляется как ожог. Это не первый подобный случай. Такие смерти от сухого льда бывают каждый год. В основном торговцы мороженным страдают», - пояснила эксперт.

На данный момент московские следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Они проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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