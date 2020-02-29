«Я не готовился»: бывший боец ММА Монсон рассказал о сдаче ЕГЭ в Подмосковье

Джефф Монсон в субботу, 29 февраля, написал экзамен по истории. Это произошло в Красногорске - подмосковном городе, в котором бывший боец смешанных единоборств состоит в Совете депутатов.

«Я давно не сдавал экзамены. Это шанс показать свои знания, накопленные за последние годы», - рассказал российский политик.

В рамках акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителям» писал экзамен не только Монсон, но и несколько десятков родителей. В пресс-службе городской администрации рассказали, что специально для бойца ММА, который пока не очень хорошо говорит по-русски, тест перевели на английский язык.

«Я не готовился, но я читаю каждый день о российской истории, занимаюсь разговорной практикой», - отметил Монсон.

Напомним, что в мае 2018 года после указа Владимира Путина американский боец ММА получил российское гражданство. Через 4 месяца после этого он стал депутатом Красногорска.