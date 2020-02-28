«Кого-то успокаивали»: Буланова прокомментировала драку на своем выступлении

Инцидент во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани остался незамеченным для эстрадной звезды 90-х годов. Несмотря на то, что в рукопашной схватке сошлись сидящие на нескольких рядах поклонник ее творчества, Буланова ничего не заметила. Об этом певица рассказала «Звезде» по телефону.

«Сама увидела это в новостях, поэтому мало, что могу сказать по этому поводу. Либо кого-то успокаивали, либо не было ничего там. Что-то произошло у зрителей, кого-то успокаивали, как мне показалось, драки не было особой. Я даже не заметила и продолжила выступление. Мне сегодня по видео прислали, я только недавно увидела», - рассказала Буланова.

Драка произошла во время сборного концерта «Легенды 80-х и 90-х». Одна из самых лирических исполнительниц была приглашена на него со своим музыкальным коллективом в качестве специального гостя. Все началось с ссоры двух женщин, к которым позже присоединились их соседи по зрительскому залу. Впрочем, скандалистов удалось быстро успокоить.