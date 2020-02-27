«Звезда» публикует эксклюзивные кадры работы сил Специальных операций

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры тренировок военнослужащих ССО.

Впервые о подразделении открыто заговорили в 2014 году, во время событий «Крымской весны», когда благодаря исключительной выдержке и подчеркнутой корректности поведения военнослужащих этой структуры появилось выражение «вежливые люди».

В 2015 году 27 февраля указом Президента Российской Федерации был установлен День Сил специальных операций.

Позже военнослужащие ССО участвовали в антитеррористической операции в Сирии. Они направлялись туда, где труднее всего, в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно и профессионально.

Сегодня Силы специальных операций - это динамично развивающаяся структура, в которую входит наземная и морская компоненты.

В этом ролике вы видите уникальные кадры работы специалистов Сил специальных операций, снятые программой «Военная приемка». Еще больше эксклюзива смотрите скоро в новых выпусках авторского проекта Алексея Егорова.

Редакция телеканала «Звезда» поздравляет военнослужащих ССО с профессиональным праздником.