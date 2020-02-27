Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Звезда» публикует эксклюзивные кадры работы сил Специальных операций

Александр Пешков
19:30 27.02.2020
27 января отмечается День Сил специальных операций - уникального подразделения в составе вооруженных сил Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры тренировок военнослужащих ССО.

Впервые о подразделении  открыто заговорили в 2014 году, во время событий «Крымской весны», когда благодаря исключительной  выдержке и подчеркнутой корректности поведения военнослужащих этой структуры появилось выражение «вежливые люди».

В 2015 году 27 февраля указом Президента Российской Федерации был установлен День Сил специальных операций.

Позже военнослужащие ССО участвовали в антитеррористической операции в Сирии. Они направлялись туда, где труднее всего, в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно и профессионально.

Сегодня Силы специальных операций - это динамично развивающаяся структура, в которую входит наземная и морская компоненты.

В этом ролике вы видите уникальные кадры работы специалистов Сил специальных операций, снятые программой «Военная приемка». Еще больше эксклюзива смотрите скоро в новых выпусках авторского проекта Алексея Егорова.

Редакция телеканала «Звезда» поздравляет военнослужащих ССО с профессиональным праздником.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.02.2020, 17:04
Путин: Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Киргизии
Дата27.02.2020, 19:30
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Дата27.02.2020, 15:11
Логинов и Касперович подадут в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата26.02.2020, 13:21
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:35 В стране и мире
Видео
Недоступная медицина: так ли просто пройти тест на коронавирус в России
19:30 Армия
Видео
Настоящая элита: Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
19:07 В стране и мире
Видео
Жертвы пирамиды: как не попасть в новые ловушки мошенников
18:37 В стране и мире
Видео
20 лет подвигу: уцелевшие бойцы 6-й роты рассказали о сражении в Аргунском ущелье
18:37 В стране и мире
В Минюсте рассказали, в каком случае Россия выплатит Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Видео
Рысь забрела в жилой район Биробиджана: видео
Ученые обнаружили новый естественный спутник Земли
Новейшая подлодка ВМС США «облезла» после первого похода в Арктику
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций
Диетолог назвала две несовместимые традиции на Масленицу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.