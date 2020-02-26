Российский турист рассказал о ситуации в Италии, где произошла вспышка коронавируса

Из аптек на севере Италии исчезли защитные маски. С началом распространение коронавируса жители и туристы раскупили их в считанные дни. В настоящее время на территории страны вводятся строгие карантинные меры.

Так, на территории Ломбардии под запретом любые массовые мероприятия и фестивали, закрыты общеобразовательные учреждения. Подобные меры рассматривают власти Эмилии-Романьи, а на территории Пьемонта на неделю приостановлена работа университетов. Российские туристы, в числе прочих, пытаются приобрести защитные средства.

«Сейчас я нахожусь в итальянской аптеке, здесь ажиотаж и очереди. Масок тут нет, естественно. Находиться здесь страшно, потому что, вполне возможно, я нахожусь рядом с инфицированными людьми. Нигде нет масок, поэтому лучше отсюда уезжать», - сообщил турист Николай Волков, который находится в Венеции.

Карантин введен в 12 итальянских городах. На въезде в них дежурят усиленные наряды карабинеров. Инфекция движется на юг, всего за несколько суток число инфицированных в Италии превысило 320 человек, десять погибли. В числе жертв, в основном, пожилые люди, страдающие сопутствующими заболеваниями.