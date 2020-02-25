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«Остаются внутри»: очевидец рассказала о ситуации в отеле на Тенерифе, где зафиксирована вспышка коронавируса

Ян Брацкий
17:35 25.02.2020
Заболевший турист экстренно госпитализирован, все постояльцы отеля поочередно сдают анализы и наблюдаются вирусологами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Постояльцы отеля на острове Тенерифе, где у одного из отдыхающих был диагностирован коронавирус, остаются заблокированы в своих номерах. Территория гостиницы оцеплена сотрудниками полиции, внутри работают вирусологи.

Об этом «Звезде» рассказала жительница испанского города Санта-Круз-де-Тенерифе Полина Поли, которая следит за ситуацией и анализирует сообщения в местных СМИ. По ее словам, заболевшего увезли в госпиталь, остальных поочередно осматривают врачи.

«Отель, в котором находятся более тысячи человек, сейчас оцеплен полицией, которая никого не выпускает и не впускает. Турист, у которого диагностирован коронавирус, итальянец, он приехал из северной части Италии, где сейчас зафиксирована вспышка заболевания. Тысяча человек находятся в отеле и что дальше с ними будет - никто не знает. Сейчас у каждого постояльца берут анализы и необходимые пробы и информация постоянно обновляется. Но, пока, мы знаем только то, что в госпиталь увезен один человек», - рассказала «Звезде» жительница Санта-Круз-де-Тенерифе.

В самой Италии, откуда приехал заболевший мужчина, число жертв коронавируса уже достигло семи человек, заболевших - более двухсот.  

Вспышка заболевания в Европе привела к сильнейшему за последние полгода обвалу на фондовых рынках, в том числе и в США. Индексы упали в среднем на 4%. Подешевели акции практически всех крупнейших мировых компаний, в результате чего 500 богатейших людей планеты за сутки обеднели на 139 миллиардов долларов. 

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