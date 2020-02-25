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«Народный Маршал»: личный фотограф Брежнева рассказал о Дмитрии Язове

Лина Давыдова
15:13 25.02.2020
Личный фотограф Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян не раз ездил в командировки по СССР и за рубеж вместе с Маршалом Советского Сюза Дмитрием Язовым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РВИО

От Маршала Советского Союза Дмитрия Язова исходила теплота и сердечность, которую он проявлял и к офицерскому составу, и к рядовым. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал личный фотограф Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян.

«Я с ним ездил в командировки и по Союзу и за рубеж. Мне приходилось много общаться с высшим военным руководством нашей страны. От Язова исходила какая-то теплота, сердечность. Чувствовалось, что этот человек вышел из народа. И его доброжелательность к офицерскому и особенно к рядовому составу была для меня очень поразительна. Потому что военные, как правило, это приказ. А от него не приказ исходил, а просьба, что ли, но которую любой готов был выполнить. Эта простота, доброта чувствовались в нем», - поделился Мусаэльян в комментарии «Звезде».

Язов был требователен, любил порядок как дома, так и на службе. Но как пояснил фотограф, этот порядок «не отдавал казенщиной».

«Я бывал у него дома. В домашней обстановке он был такой же как и на работе. Я понимал, что он требовательный человек, любит порядок, но этот порядок казенщиной какой-то не отдавал. Я бы сказал, он был народным Маршалом», - отметил Мусаэльян.

Дмитрий Язов был последним из военачальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. За героизм в военное время он был награжден орденом Красной Звезды. С мая 1987 по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. Способствовал выводу войск с территории Афганистана.

Дмитрия Язова не стало 25 февраля. Маршал Советского Союза умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Язова похоронят 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище.

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