Обыски проходят в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева
В настоящее время о причинах ЧП пока информации нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress
Обыски проходят в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева. Об этом «Звезде» сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
По его словам, российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева отвезли в полицию.
«В шесть утра пришли представители правоохранительных органов в номер к Логинову и Гараничеву. Они сейчас едут в управление. Будет проведен опрос», - сказал он.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются. По словам Нуждова, было предъявлено постановление по вопросам антидопинга.