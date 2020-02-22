Обыски проходят в номерах участников ЧМ по биатлону Логинова и Гараничева. Об этом «Звезде» сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

По его словам, российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева отвезли в полицию.

«В шесть утра пришли представители правоохранительных органов в номер к Логинову и Гараничеву. Они сейчас едут в управление. Будет проведен опрос», - сказал он.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. По словам Нуждова, было предъявлено постановление по вопросам антидопинга.