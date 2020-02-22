«Будет проведен опрос»: вице-президент СБР об обысках Логинова и Гараничева в Италии

Первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал «Звезде» о том, как проходили обыски в номерах биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева. По его словам, спортсменов уже отвезли в полицию.

«В шесть утра пришли представители правоохранительных органов в номер к Логинову и Гараничеву. Они сейчас едут в управление. Будет проведен опрос», - сказал он.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что у спортсменов изъяли компьютеры, а обыски провели не только в номерах, но и в машине тренера Александра Касперовича.