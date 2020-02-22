В СБР назвали возможную причину обысков в номере биатлониста Логинова в Италии

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал возможные причины, по которым в Италии в номере у Александра Логинова прошли обыски.

«Первое и основное - они по заявлению IBU и комитета проводят проверку в нашем отеле и заодно смотрят на запрещенные препараты у Александра Логинова. В связи с допинговым прошлым Логинова по одному заявлению смотрят два. Личный тренер Логинова взял чужую аккредитацию… На основании этого проводится проверка», - отметил он.

Сегодня, 22 февраля, в номере биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева прошли обыски. Итальянская полиция заявилась в место, где проживают спортсмены, изъяв их компьютеры. Более того, обыски прошли и в автомобиле личного тренера Логинова - Александра Касперовича.