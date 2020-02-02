«Сделана из хлипких материалов»: очевидец о моменте обрушения крыши в кафе Новосибирска

Сильной паники после того, как на посетителей новосибирского кафе рухнула крыша, не было. Люди сразу кинулись освобождать пострадавших из-под завалов. Об этом «Звезде» рассказал очевидец событий Михаил Ляпунов.

«Обрушился не бетон, обрушилась пристройка. Пристройка была сделана из достаточно хлипких материалов, и они не выдержали», - добавил молодой человек.

В трагедии у него пострадал друг. Ему сделали операцию, сейчас он находится в больнице.

«У него сломан пах. Сказали, что ходить будет, но нескоро», - рассказал Ляпунов.

Обрушение кровли в кафе Новосибирска произошло в ночь на 2 февраля. По предварительной версии, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. В результате трагедии погибла одна девушка, несколько человек пострадали.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал наказать виновных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.