Все в масках, все оцеплено: очевидцы о прибытии состава на Киевский вокзал

В пятницу, 21 февраля, на Киевский вокзал Москвы прибыл поезд из Киева, с которого ранее госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19. О том, какая обстановка царила по прибытии и что происходило в поезде, рассказали «Звезде» очевидцы.

Андрей Сполитак приехал на Киевский вокзал встречать свою маму, однако за 1,5 часа до прибытия она сообщила ему, что состав задерживается по неизвестным причинам.

«Я приехал к вокзалу - все в масках, респираторах, на перроне все оцеплено. Стоят сотрудники полиции, Росгвардии, сотрудники РЖД и начинают движение бригады скорой помощи - на платформу заехали четыре машины и еще свыше 10 были на территории рядом», - рассказал он об увиденном.

По его словам, полтора часа приезжающих не выпускали, а встречающих не пускали на территорию вокзала для проведения необходимых процедур безопасности.

«Вагон отправили в тупик, из-за чего была большая задержка. В Калуге в вагон зашли специалисты, которые начали переписывать анкетные данные, а уже по приезде в Москву провели необходимые проверки и анализы», - поделилась пассажир поезда Виктория Леонова.

Напомним, что вагон, в котором ехала возможно зараженная гражданка КНР, был отцеплен от состава и отправлен на тупиковую ветку. Всем ее попутчикам необходимо провести положенное время на карантине.