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«Смотрели, как там горело все»: очевидица о крупном пожаре в БЦ «Лениздат» в Петербурге

Иван Линдеманн
11:11 02.02.2020
Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, огнем охвачен 4-й этаж.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Питер Онлайн СПб, «ВКонтакте»

Очевидица крупного пожара в Петербурге Юлия Ердотеску, которую эвакуировали из соседнего с горящим БЦ «Лениздат» здания, рассказала «Звезде», что людей вывели спокойно, никакой паники не было.

«Много подъехало машин пожарных, тушили. Нас попросили выйти из здания, потому что дым идет, эвакуировали. Спокойно вышли люди, все смотрели, как там горело все», - отметила очевидица.

В связи с угрозой распространения огня пожару присвоен второй ранг сложности. Горение на площади 200 квадратных метров происходит на 4-м этаже бизнес-комплекса.

Причины пожара выясняются. Сведений о пострадавших или погибших нет.

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