«Смотрели, как там горело все»: очевидица о крупном пожаре в БЦ «Лениздат» в Петербурге

Очевидица крупного пожара в Петербурге Юлия Ердотеску, которую эвакуировали из соседнего с горящим БЦ «Лениздат» здания, рассказала «Звезде», что людей вывели спокойно, никакой паники не было.

«Много подъехало машин пожарных, тушили. Нас попросили выйти из здания, потому что дым идет, эвакуировали. Спокойно вышли люди, все смотрели, как там горело все», - отметила очевидица.

В связи с угрозой распространения огня пожару присвоен второй ранг сложности. Горение на площади 200 квадратных метров происходит на 4-м этаже бизнес-комплекса.

Причины пожара выясняются. Сведений о пострадавших или погибших нет.