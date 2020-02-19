«Заражены» любовью: молодые люди нашли друг друга благодаря эвакуации из Уханя

Настоящая любовь вспыхнула между Инной Савинцевой из Кировской области и Даниилом Парфеновичем из Красноярска во время эвакуации российских граждан из Уханя в Тюмень. О своей необычной истории ребята рассказали в эксклюзивных комментариях «Звезде».

«Зацепил он тем, что я не вижу той грани, которая возникает между людьми. Человек из творческой среды, и это очень классно! У нас одинаковые жизненные ценности и жизненные перспективы, только у меня в музыкальном плане, а у него совмещение бизнеса и фотографии», - поделилась девушка.

После того, как молодые люди прибыли в карантинный комплекс, их расселили по разным комнатам и на протяжении двух недель им приходилось общаться только через социальные сети. Их первая встреча в Москве должна состояться уже в ближайшее время.

«Хочется скорее добраться в Москву, встретиться с Инной и пообщаться, просто побыть вместе, не обращая ни на что внимания», - сказал Даниил.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Количество жертв продолжает расти и составляет уже 2004 погибших, число заражений возросло до 74 185.