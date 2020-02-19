Главврач Боткинской больницы в Петербурге рассказал об обстоятельствах своего увольнения

В Петербурге из Городской инфекционной больницы №30 имени Боткина уволили главного врача Алексея Яковлева. Он рассказал «Звезде» о причинах своего ухода.

«Сегодня утром я уволен по инициативе работодателя. Что мне объяснять? Я умный человек, я профессор, я все знаю. Мне объяснять ничего не надо. Я понимаю, что должен быть наведен порядок в отношении госпитализации пациентов с подозрением на инфекции. Нужны нормативные законодательные акты, которые бы это регулировали, поскольку мое мнение, что больница - это не тюрьма, оно не изменилось», - заявил Яковлев.

Напомним, на прошлой неделе из карантинного бокса Боткинской больницы сбежала женщина. Она взломала электронный замок в изолированном боксе, где должна была находиться на протяжении двух недель после возвращения из Китая.