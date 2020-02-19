Препятствие от коронавируса или миф: почему карантинное судно в Японии огорожено забором

Корреспондент «Звезды» Антон Балутянский рассказал о дальнейшей судьбе круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас пришвартован в японском порту Йокогама.

«После долгих дней карантина Diamond Princess может отпустить своих пассажиров обратно домой. Известно, что сейчас двое украинских граждан благополучно возвращаются домой и оставшиеся 20 человек ожидают покинуть судно в течение 2-3 дней, после этого судно будет законсервировано и отправлено на санобработку. Потом судно планируется вернуть обратно в рейс. Скорее всего, первым портом, с чего начнет свой рейс это судно, будет Владивосток», - рассказал Балутянский.

Также он рассказал о заборе, которым огорожен порт.

«Многие люди думают, что забор был поставлен, чтобы защитить людей от вируса, но это забор обычного торгового порта, где сейчас пришвартовано судно», - сообщил корреспондент.

По словам Болутянского, к порту приезжают машины скорой помощи, полицейские, а также армейские силы. Рядом с портом можно увидеть много мобильных лагерей, где проводится санитарная обработка персонала порта.

Напомним, судно было пришвартовано в порту Йокогама после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией из Китая. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина.