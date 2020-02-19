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«Законсервируют и отправят на санобработку»: «Звезда» узнала о судьбе карантинного судна в Японии

Валентина Пескова
10:42 19.02.2020
Первые 500 человек, включая двоих россиян, сошли сегодня на берег в порту Йокогама после окончания срока карантина, объявленного из-за коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

С сегодняшнего дня пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту Йокогама, начали выпускать на берег. Отбыв срок карантина из-за опасности заражения китайским коронавирусом, с борта судна сошли первые 500 человек, включая двоих россиян. Оставшиеся 20 граждан РФ также сойдут на берег к 21 февраля.

«Звезда» публикует кадры, которые удалось снять нашему корреспонденту Антону Балутянскому, находящемуся в порту. По его словам, после того, как все пассажиры покинут карантинное судно, оно будет законсервировано и отправлено на санобработку. А через две недели по ее окончании Diamond Princess отправится во Владивосток, откуда опять возобновит морские круизы.

Кроме того, стало известно об ошибке, которую допустила японская сторона.

«Как оказалось, не два российских гражданина были подвержены этому вирусу, а всего один. Ошибка была сделана японской стороной, потому что они не различили мужские и женские фамилии. Поэтому они подали неправильные документы в посольство. Ошибка сейчас выявлена, и на данный момент всего только один российский гражданин имеет этот смертельный вирус. Его отправят в префектуру Аичи, в 300 км от Токио в новую клинику», - сообщил Балутянский.

Напомним, судно было пришвартовано в порту Йокогама после того, как был выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией из Китая. На вынужденном карантине оказались 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина.

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