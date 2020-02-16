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«Небоскребы из черепов»: посол РФ в Турции рассказал об угрозах в с свой адрес

Егор Левин
16:10 16.02.2020
Дипломат подчеркнул, что подобные угрозы становятся катализатором радикализации, ксенофобии, злобы и ненависти в общественных отношениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал «Звезде» о постоянных угрозах и оскорблениях, поступающих ему лично и в адрес Российской Федерации.

«Что касается угроз: мы говорили достаточно о них, и даже обнародовали наиболее одиозные. Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: “Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных” и “Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови” и так далее. Но, по нашим ощущениям, информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено. Я думаю, это следствие проявленного к теме общественного внимания. Тем, кто это делает, мы признательны, это важно», - заявил Ерхов.

Вместе с тем посол подчеркнул, что невозможно не воспринимать подобные сообщения серьезно, так как в данном случае речь идет о целом государстве.

«Кто-то скажет, это люди выпустят пар и пойдут дальше, кто-то скажет, что это демократия. С этим нельзя не согласиться. В то же время подобные действия недопустимы, потому что речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях», - заявил Ерхов.

За себя как за посла он волнуется меньше всего, так как его хорошо и грамотно охраняют. За это дипломат поблагодарил также и турецкие власти.

«Почему недопустимы угрозы? Потому что угрозы в адрес России сами по себе являются фактором радикализации общественных настроений - их читают и воспринимают. Те, кто их пишут, могут не вполне отдавать себе отчет в запуске цепной реакции ксенофобии, злобы и ненависти, которая может найти практическое проявление. Многие специалисты вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, напоминает ситуацию, которая была пять лет назад, и мы помним чем это кончилось», - заявил Ерхов.

Дипломат подчеркнул важность происходящего, так как невозможно охранять всех сотрудников загранучреждений и изолировать граждан России, постоянно проживающих на территории Турции.

«В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами. Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений, а это очень большой и важный комплекс взаимосвязей, который кропотливо выстраивался усилиями десятков тысяч человек, начиная с президентов, внесших немалый личный вклад в развитие двусторонних связей. Имеются существенные достижения и потенциал для их развития. Наши страны нужны друг другу, наши страны заинтересованы друг в друге, и мы этот потенциал должны сохранить и преумножить», - подытожил Ерхов.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ выразили надежду на помощь Турции в обеспечении безопасности российских дипломатов и туристов внутри страны. В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за ситуацией в данном направлении и регулярно обновляет соответствующие рекомендации.

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