«Три года назад приходил с топором»: сотрудники рынка в Калининграде рассказали о стрелке

Мужчина, устроивший стрельбу в центре Калининграда, демонстрировал агрессивное поведение не в первый раз. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказали сотрудники рынка, возле которого и произошел инцидент.

«Тот, который стрелял, псих. Он 3 года назад уже приходил на рынок с топором», - сообщили очевидцы.

По их словам, стрельба произошла из-за того, что нападавший не поделил место на рынке с семейной парой.

«Он ждал, когда они выйдут, и начал стрелять. Это была семейная пара, они здесь на рынке работают, торгуют», - отметили очевидцы.

По неподтвержденной информации, семейная пара скончалась, также был ранен их ребенок. Кроме того, по некоторым данным, девушка была беременна.

Сам стрелок, как рассказали «Звезде» в СК по региону, умер в реанимации.