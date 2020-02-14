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«Без права передачи»: ветеран об идее закрепить неотчуждаемость территорий РФ

Тамара Астапенкова
04:26 14.02.2020
Машков во время встречи Путина с членами рабочей группы по правкам в Конституцию высказал предложение закрепить в основном законе страны невозможность отчуждения российских территорий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Ветеран Великой Отечественной войны герой Советского Союза Василий Решетников поделился со «Звездой» своим отношением к предложению конституционно закрепить невозможность отчуждения территорий России.

«Этот вопрос вообще не должен быть обсуждаем. Это должно быть жестко закреплено законодательно. Мы не должны терять ни одного квадратного километра той территории, на которой живем», - сказал летчик.

Накануне во время встречи Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию актер Владимир Машков выступил с предложением конституционно закрепить невозможность отчуждения территорий России. Президент России одобрил идею артиста.

«Мы все россияне, кто живет на территории России, с трудом собранной на протяжении длительного времени нашей истории. У нас должна быть единая территория, закрепленная без права передачи или пересмотра границ», - считает Василий Решетников.

Все поправки в Конституцию предстоит утвердить Госдуме и Совету Федерации. После этого они будут подписаны президентом и потом их вынесут на всероссийское голосование.

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