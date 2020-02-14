«Отдать, что с таким трудом отвоевывалось, - никогда!»: ветеран ВОВ оценила предложение закрепить в Конституции РФ неотчуждаемость земель

Те, кто находится на границах России, богатейшей с точки зрения территории и природы страны, часто завидуют ее жителям и хотят «откусить» кусочек. В этом убеждена единственная ныне живущая в мире женщина-штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Брок-Бельцова.

В интервью «Звезде» она рассказала, что высоко оценивает предложение Народного артиста РФ Владимира Машкова о конституционном закреплении невозможности отчуждения территорий России.

«Мы знаем, какой ценой, какой кровью, каким трудом ученых давным-давно открывались земли, ставились русские знамена, давались русские имена, и страна расширялась, богатела», - отметила Брок-Бельцова.

По ее словам, и Дальний Восток, и Курильские острова - это важные стратегические военно-морские базы, это возможность охранять страну и ее границы, давать отпор.

«А Запад? Кенигсберг. Я воевала за Кенигсберг, у меня медаль за взятие Кенигсберга, приглашение посетить Кенигсберг сейчас. Я думаю, сколько ребят погибло, беря эту крепость», - рассказывает женщина-штурман.

Она напоминает, что некоторые сравнивали взятие Кенигсберга со Сталинградской битвой.

«Столько полегло наших и там, и там. До сих пор прах некоторых не поднят с этой земли. И отдать то, что с таким трудом отвоевывалось, - никогда!», - заявляет Брок-Бельцова.

С предложением о конституционном закреплении невозможности отчуждения территорий России в четверг, 13 февраля, на заседании конституционного комитета выступил один из членов рабочей группы - Владимир Машков. Он заявил, что увидел в зарубежной прессе статьи о том, что для Европы откроется «окно возможностей» после того, как Владимир Путин покинет свой пост. Президент России предложение Машкова одобрил.