«Взгляд у него острый»: художник Шилов рассказал, как написал «жесткий» портрет разведчика Ботяна

Советский и российский художник-живописец Александр Шилов рассказал «Звезде» о процессе написания портрета легендарного советского разведчика Алексея Ботяна. Шилов вспоминает его как выдающегося и жесткого в соответствии с профессией человека.

Художника познакомил с Ботяном глава пресс-службы Службы внешней разведки России Сергей Иванов. Именно он предложил художнику написать портрет выдающегося героя.

«Я конечно попросил сначала представить мне его. У него оказалось очень выразительное лицо, что для художника очень важно. Когда я его первый раз увидел, знаете, такое ощущение, что на Эльбрусе, на самой высокой горе, сидит гордый орел. Взгляд у него был очень острый, глаза как две молнии. Но он и в жизни был в прямом смысле слова орел», - рассказал художник.

Шилов поделился, что когда смотреть на выполненную работу приехало руководство, все удивились тому, насколько жестким получился у портретиста разведчик. На что живописец ответил, что из-за своей работы Ботян и не может быть романтиком.

«Внешность у него действительно была жесткой. Он величайший герой, настоящий патриот», - сказал Шилов.

Героическому разведчику было 103 года. Война застала Ботяна в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе, Ботян был направлен во вражеский тыл, где руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания.

В связи со смертью легендарного разведчика выразил свои соболезнования президент Российской Федерации Владимир Путин и вся администрация главы государства.