«Разговор немого с глухим»: глава МИД ЛНР оценил переговоры с Киевом по особому статусу Донбасса

Пункт об особом статусе Донбасса прописан еще в самых первых документах, подписанных в Минске, однако практически никакого диалога в этом направлении нет. Об этом в интервью «Звезде» заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

По его словам, переговоры по особому статусу Донбасса больше напоминают разговор немого с глухим.

«Особый статус прописан еще в самых первых документах, подписанных в Минске. Это протокол от 5 сентября 2014 года. Там определены задачи по особому статусу, по недопущению преследования и наказания лиц в связи с событиями в Донбассе, обмену и всему остальному. Диалог теоретически идет. Практически это больше похоже на разговор немого с глухим. Говорить о том, что есть какое-то сближение позиций - его нет, поскольку мы с вами видим, какие заявления идут от, скажем, чиновников киевских, которые зачастую даже друг другу противоречат», - отметил Дейнего в программе «Между тем».

Минские соглашения предусматривают проведение конституционной реформы на Украине, предполагающей в качестве ключевого элемента согласованную с представителями Донецкой и Луганской областей децентрализацию этих районов.