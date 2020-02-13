Настоящий Вихрь: генерал-полковник рассказал о героических подвигах разведчика Ботяна

Невосполнимой утратой для государства и разведывательного сообщества страны навал смерть Алексея Ботяна генерал-полковник Валерий Баранов. Легендарного героя Великой Отечественной войны, спасителя Кракова и грозы гитлеровских оккупантов не стало на 104 году жизни. Очередной день рождения известный на весть мир полковник Вихрь отметил на днях.

«Он родился в Западной Белоруссии в 1917 году и с началом Второй Мировой войны, с 1 сентября, капрал Ботян служил в зенитно-артиллерийском дивизионе польской армии. В один их первых дней войны он сбил первый вражеский самолет, при обороне Варшавы сбил еще два и после, выходя из окружения, зенитно-артиллерийский дивизион в полном составе сдался советским войскам», - раскрыл Баранов подробности героической биографии Ботяна.

Но это было только началом героической биографии, которую со временем даже экранизируют. Ботян вернулся на родину и поступил на преподавательские курсы, после чего был призван в ряды НКВД.

«В 1941 году, он попал в школу разведчиков, которая принадлежала особой бригаде. Закончив ее, в течении двух лет он воевал в составе специальных групп на Калининском фронте и несколько раз был заброшен в тыл врага. В 1943 году был передан в состав особой группы, которая была сформирована из числа сотрудников специальной бригады. Эта группа в составе 1650 человек занималась диверсионно-разведывательными мероприятиями в тылу врага», - рассказывает генерал-полковник.

Диверсионные группы под руководством Ботяна наводили неподдельный ужас на гитлеровцев. До сих пор подвиги разведчика и его сослуживцев засекречены, известны лишь немногие.

«Он был заброшен в тыл и при освобождении Польши под Краковом обнаружил большой склад боеприпасов, которые предназначались для минирования исторических ценностей, подрыва плотины и затопления города. Отряд Ботяна уничтожил склад и предотвратил уничтожение старинного города Краков. Он известен по этому эпизоду в знаменитом фильме, который смотрели тысячи - Майор Вихрь», - напомнил собеседник «Звезды».

После войны Ботян остался в структуре разведки и продолжил агентурную работу за рубежом. Под его непосредственным руководством были подготовлены десятки высококлассных сотрудников СВР, многие из которых до сих пор решают поставленные государством задачи, не без гордости отмечает Валерий Баранов.

За свои заслуги перед родиной, за вклад в Великую Победу, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Алексея Ботяна Золотой звездой Героя России.