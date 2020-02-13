«Человек с улыбкой»: ветеран КГБ СССР рассказал о последней встрече с разведчиком Ботяном

Легендарный советский разведчик Алексей Ботян до последних дней своей долгой и наполненной событиями жизни сохранял бодрость духа и был открытым для общения. Таким его вспоминают друзья и знакомые, которым посчастливилось увидеться со знаменитым полковником Вихрем.

«Звезде» удалось связаться с ветераном спецслужб и другом Ботяна Олегом Нечипоренко, который рассказал о последней встрече с легендой Второй Мировой войны.

«Последняя наша с ним встреча состоялась в ноябре в пресс-бюро СВР, когда там был юбилей руководителя этого бюро. Он был на коляске, но хорошо говорил и поздравил юбиляра. Всех поприветствовал, а мы очень рады были его видеть там. Понимаю, что ему тяжело давались эти передвижения. Тем не менее, он держался с улыбкой, которая была ему свойственна. Сегодня, когда мне сообщили о его смерти, я воспринял это очень тяжело. Понятно, что он прожил очень долгую жизнь и наполненную такими событиями, что могло хватить их на целое подразделение российских специальных служб. Соболезнования его близким», - рассказал Ничепоренко.

Героическому разведчику было 103 года, очередной день рождения он отметил совсем недавно. Война застала Ботяна в возрасте 22 лет и в должности унтер-офицера польской армии. После обучения в разведшколе, Ботян был направлен во вражеский тыл, где он руководил диверсионными отрядами и выполнял самые опасные и сложные задания.

Одним из таких стало спасение польского Кракова от гарантированного уничтожения. Ботян заминировал склад со взрывчаткой которой гитлеровцы намеревались взорвать город. О подвигах Ботяна в годы Великой Отечественной войны не забыли спустя много лет. Президент России Владимир Путин в Кремле лично вручил ему Золотую звезду героя.