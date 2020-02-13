«Хотел еще 10 лет пожить»: адвокат экс-начальника ФСИН рассказал о его состоянии перед инцидентом

Адвокат бывшего начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Александр Котельницкий рассказал «Звезде» подробности трагического инцидента, произошедшего с его подзащитным в среду, 12 феврале, в зале Чертановского суда. Котельницкий признался, что для него пока остается загадкой, как экс-начальник ФСИН смог пронести оружие в здание суда.

«Свиридов на заседания суда ходил с небольшой сумкой, в которой носил медицинские документы. В сумке ничего такого не было. И если бы он попытался пронести пистолет, то его можно было обнаружить», - рассказал адвокат.

В день трагедии у Виктора Свиридова было нормальное поведение, рассудительное, добавил Котельницкий. По его словам, бывший начальник управления ФСИН планировал прожить хотя бы еще 10 лет, чтобы успеть поднять на ноги дочку.

«Обычно чувствуется тревога, когда человек готовится к подобному. Чувствуется напряжение. Здесь ничего такого не было. С другой стороны он пронес пистолет, значит планировал. Какие-то противоречия», - добавил Котельницкий.

По словам адвоката, все произошло неожиданно. Присутствующие в зале смотрели на судью, когда послышался хлопок.

«Я смотрю - пристав бежит, его подхватил. Кровь бежит, он ее давай останавливать. Скорую вызывать. Я спросил у пристава: он пистолет из сумки достал? Приставу показалось, что Свиридов вытащил оружие где-то в районе груди. Хотя Свиридов был одет в рубашку и свитер», - вспомнил Котельницкий.

По мнению адвоката, разобраться в этой истории несложно. Сейчас записывается каждый шаг и можно отследить все действия Свиридова с момента, как он вышел из дома и приехал в суд.

Напомним, в среду, 12 февраля, бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда города Москвы сразу после оглашения приговора по уголовному делу о вымогательстве 10 миллионов рублей.